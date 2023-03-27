رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة: مصفاة الجنوب ستبدأ في الع

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة: مصفاة الجنوب ستبدأ في العمل بعد 36 شهرًا.

ــ هذه المصفاة سيكون مرفق بها مصنع لغاز الطهي، وستنتج حوالي 30 ألف برميل من غاز الطهي والبنزين لتحقيق الاكتفاء لمنطقة الجنوب.

ــ نسعى لزيادة القدرات الإنتاجية لمصافي التكرير في #الزاوية، وإيجاد الحلول المناسبة والمتاحة لمصفاة رأس لانوف، وتقييم عمل باقي المصافي.

ــ نطمح للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من المحروقات والتوقف عن استيرادها من الخارج نظرًا لارتفاع سعر التكلفة.

ــ استراتيجية المؤسسة تتضمن الاهتمام بالمصافي والصناعات النفطية كونها أحد أهم الركائز في السنوات القادمة. #ليبيا_برس (تسجيل مرئي)

2023-03-27 17:30:57

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