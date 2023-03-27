بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في #ليبيا: حكومة الدبيبة والوزارات الأمنية التا

بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في #ليبيا: حكومة الدبيبة والوزارات الأمنية التابعة لها رفضت طلبنا في زيارة السجون.

ــ وثقنا العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والاغتصاب والاسترقاق والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.

ــ المهاجرون تعرضوا للتعذيب المنهجي والاستعباد الجنسي، الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية.

ــ تهريب المهاجرين المستضعفين واستعبادهم وعملهم القسري وسجنهم وابتزازهم يدرّ عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ويحفز على استمرار الانتهاكات. #ليبيا_برس

2023-03-27 18:27:03

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