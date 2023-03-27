عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة:
– لقاء اللجنة العسكرية(5+5) والقادة العسكريين في طرابلس، خطوة ناجحة نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وتصب في مصلحة حل الأزمة الليبية وتمهد لإجراء الانتخابات.
– هناك قناعة تامة لدى الجميع بأن استمرار تدهور الوضع الأمني لن يخدم البلاد، إلى جانب ضرورة تعاون مجلس الدولة لإنجاز القوانين الانتخابية.
– الأمر الواقع يحتم على الجميع أن يعمل وفق سياق توحيد المؤسسة العسكرية وتوحيد الرؤى السياسية.
– نأمل بعد خطوة توحيد المؤسسة العسكرية، العمل على جمع السلاح المنتشر بشكل عشوائي، ويكون في تصرف جيش ليبي موحد تحت سلطة مدنية منتخبة.
#ليبيا_25
2023-03-27 17:44:03
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