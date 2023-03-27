بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في #ليبيا: قيادات جهاز الردع والقوات المسلحة ال

بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في #ليبيا: قيادات جهاز الردع والقوات المسلحة العربية الليبية، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز دعم الاستقرار، شاركوا في الانتهاكات والتجاوزات ضد المُحتجزين.

ــ المحتجزون تعرضوا بانتظام للتعذيب والسجن الانفرادي، ومُنعوا من الاتصال بالعالم الخارجي، وحُرموا من المياه، والطعام، والمراحيض، والمرافق الصحية، والإنارة، والتمرين، والرعاية الطبية، والاستشارة القانونية، والتواصل مع أفراد الأسرة.

ــ النساء يتعرضن للتمييز المنهجي في ليبيا، وخَلُص التقرير إلى تدهور وضعهنّ بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.

ــ يُشكل الاختفاء القسري للنائبة سهام سرقيوة، وقتل حنان البرعصي، مصدر قلق لبعثة تقصي الحقائق، ودعونا السلطات في بنغازي للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. #ليبيا_برس

2023-03-27 20:00:05

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