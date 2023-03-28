بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: – سنطلب تف

بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي:

– سنطلب تفسيرات وتوضيحات بشأن إطلاق خفر السواحل الليبي النار في الهواء لمنع السفينة “أوشن فايكينغ” من إنقاذ مهاجرين، ولماذا حدث، وما الذي سيحدث لاحقاً“.

– الهدف هو معرفة ما إذا كانت سفينة خفر السواحل الليبيين المتورطة في الحادث تم تمويلها بمساعدات من الاتحاد الأوروبي.

– بالنسبة لنا فإنّ إنقاذ الأرواح يأتي أولاً، وحقوق المهاجرين تأتي أولاً.

– لايوجد حلّ مثالي بسبب الوضع في ليبيا، التي تشهد حالة فوضى منذ 2011.

– تعاوننا مرن، ونكيّف أعمالنا وفقاً للتطوّرات على الأرض وسلوك شركائنا.

#ليبيا_24

2023-03-28 03:30:03

1679974203