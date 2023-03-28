عضو مجلس النواب حمد البنداق: استمرار القوة القاهرة يحول دون إجراء الانتخابات في #ليبيا.

– استمرار القوة القاهرة السابقة يتطلب إيجاد حكومة واحدة وتوحيد المؤسسة العسكرية وخروج جميع القوات الأجنبية والقضاء على انتشار السلاح.

– أستبعد إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري دون تحقق هذه الشروط.

– تدخل بعض الدول في الشأن الليبي يمكن أن يحول دون إجراء الانتخابات.

– لجنة 6+6 لديها مهلة لا تتجاوز 60 يوما للانتهاء من إعداد قوانين الانتخابات.

– اللجنة تنظر ما إن كانت هناك ضرورة لتغيير أو الإبقاء على بعض البنود في القوانين حسب التشاور والاتفاق بين المجلسين. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-28 03:46:41

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