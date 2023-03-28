وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: – إيطاليا ستقف إلى جانب تونس لمواجهة الو

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني:

– إيطاليا ستقف إلى جانب تونس لمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، ولن تسمح بأن تسقط مجددا بأيدي الإخوان المسلمين.

– من الضروري مساعدة تونس على تخطي الصعوبات التي تواجهها ومجابهة وضعها المالي بالحصول على قرض صندوق النقد الدولي حتى لا تبقى بيد الإخوان المسلمين.

– الجميع يتحرك الآن لتسهيل حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي، يجب أن لا نخطئ ونترك تونس بيد الإخوان المسلمين.

– يجب أن نساعد تونس بتمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقديم المساعدات الأولى على الأقل في انتظار إجراء الإصلاحات.

– الاتحاد الأوروبي يتحرك أيضًا وقد ذهب المفوض الأوروبي باولو جنتيلوني إلى تونس كما تنظر فرنسا عن كثب في المسألة بعد اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

– هناك محادثات تجري مع الجميع، ونحن نؤيد حلا وسطا وهو تقديم الدعم أولا لأن التونسيين يزعمون أنهم بلا مال لا يمكنهم تنفيذ الإصلاحات، فماذا عسانا أن نفعل إذا لم يتدخل الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي وتدخلت الصين أو روسيا؟.

– تونس تحتاج بشكل طارئ للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فالاقتصاد التونسي يسير نحو المجهول.

#ليبيا_24

2023-03-28 11:30:00

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