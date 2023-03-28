باشرت الشركة العامة للكهرباء، عمليات نقل معدات وقطع غيار لمحطة كهرباء شمال بنغاز

باشرت الشركة العامة للكهرباء، عمليات نقل معدات وقطع غيار لمحطة كهرباء شمال بنغازي، لاستكمالاً العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية. وكذلك الاستعداد لعمرة الوحدة الغازية الأولى التي ستنفذها شركة GE الأمريكية الشهر المقبل.

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