وزير الدفاع بالحكومة الليبية، احميد حومة:

– اجتماع طرابلس سلام الشجعان، وتعالٍ عن الجراح التي أنهكت الوطن، وكادت أن تودي بسيادته واستقلاله.

– هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطوات سابقة على مدى العامين الماضيين، بهدف توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية.

– توحيد المؤسسة العسكرية هو الضامن لإنجاح أية انتخابات وقبول كافة الأطراف بنتائجها بقوة القانون لا بقوة العنف والاقتتال.

– على كافة الليبيين الالتفاف حول مثل هذه الخطوات وتعزيزها، وصولاً إلى وحدة الصف ولم الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية.

#ليبيا_24

2023-03-28 14:05:15

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