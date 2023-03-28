الإعلامي محمد عادل مطيريد: – الخطوات الأخيرة للمسار العسكري تعتبر إيجابية للتمه

الإعلامي محمد عادل مطيريد:

– الخطوات الأخيرة للمسار العسكري تعتبر إيجابية للتمهيد لوضع أكثر استقرارا يمكن من الذهاب إلى الانتخابات المنتظرة.

– ذلك أهم من التقارب السياسي بين مجلسي نواب والدولة الذي يسير بشكل بطيء ومتخبط.

– الاجتماع العسكري الأمني الذي عقد في العاصمة طرابلس لا يعكس طموح الأطراف الدولية المتصارعة.

– الملف الليبي أصبح حاليا تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وبإشراف مباشر، وذلك للضغط وتوفير الالتزامات بعدم حدوث العنف السياسي والعسكري الذي يهز مسيرة الانتخابات المفترضة في سنة 2023.

– ذلك لا يدل على أن ليبيا خرجت من الوصاية الدولية لان أمريكا تفرض أجندتها بحجة تواجد قوات أجنبية معادية لها وذلك رغم تواجد قواعد أجنبية لدولة أخرى جهارا ونهارا في مطار معيتيقة العسكري بطرابلس الغرب.

– الخطوة القادمة للكونغرس الأمريكي هي تنفيذ الخطة العشرية التي تعزز بحسب قول واشنطن الاستقرار الاقتصادي والسياسي بطرح 6 ملفات تطويرية لرؤية ليبيا إلى 2033.

#ليبيا_24

2023-03-28 11:00:01

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