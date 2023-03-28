ذكر مكتب النائب العام، إصدار أحكام ضد مدير سابق بمصرف الجمهورية فرع القادسية بطر

ذكر مكتب النائب العام، إصدار أحكام ضد مدير سابق بمصرف الجمهورية فرع القادسية بطرابلس، تختص بتهم تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة، وبحسب الحساب الرسمي للمكتب، فإن المتهم تعمّد خصم 500 ألف دينار من أموال المصرف، إزاء قبوله صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حساب الساحب ليمكنه من سحب الأموال، لتحقيق منافع مادية شخصية على حد وصفه.

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