أحد ثوار فبراير والقيادي في مجلس شورى ثوار #بنغازي عماد الشقعابي يكشف كيف كان يت

أحد ثوار فبراير والقيادي في مجلس شورى ثوار #بنغازي عماد الشقعابي يكشف كيف كان يتم استقبال وسام بن حميد في بنغازي استقبال الأبطال بالورود

الشقعابي: كنا عند بوابة القوارشة وكانوا جايبيين أولاد صغار وورد واستقبلوا وسام بن حميد استقبال الأبطال بالورود.

ــ هذا الذي بعد ذلك قالوا عنه إرهابي وداعشي ذبحوا له العجول وحولوا القاعات لأفراح وكانوا يشاورنه في قضايا الزواج والطلاق.

ــ وسام تعرف على محمد الزهاوي في جبهة #سرت.

ــ وسام أنشأ ائتلاف ثوار ليبيا، وكان تحت منها كتيبة ثوار البريقة بقيادة بوكا العريبي وكتيبة شهداء ليبيا الحرة المسؤول عنها وسام، حتى عادل الترهوني كان لديه كتيبة.

ــ عدة كتائب كانت موجودة في هذه الفترة، حتى أحمد الأسطى استلم كتيبة وأطلق عليها اسم أخيه صالح.

ــ كتيبة راف الله السحاتي كانت برئاسة بوكتف، وكانت كتيبة أحمد المجبري تحت منها، والزهاوي وغيره كانوا يتبعون كتيبة رافالله ثم تحولوا إلى أنصار الشريعة. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)

2023-03-28 20:30:18

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