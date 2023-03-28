المحلل السياسي التونسي محمد بوعود : – الأوروبيين يساومون تونس بالقرض من صندوق ا

المحلل السياسي التونسي محمد بوعود :

– الأوروبيين يساومون تونس بالقرض من صندوق النقد الدولي مقابل الحد من الهجرة غير الشرعية، وهم يعرفون أن الوضع الاقتصادي في تونس لم يعد يحتمل رغم أنه لا يصل حد الانهيار كما يقولون.

– أولوية الاتحاد الأوروبي هي منع وصول المهاجرين إلى حدوده وليس إنقاذ تونس، إذ يواصل الاتحاد كما الولايات المتحدة اشتراط الموافقة على الإصلاحات الموجعة لدعم ملفها أمام صندوق النقد الدولي.

– حتى التطورات السياسية لا تعني كثيرًا الاتحاد الأوروبي بل ما يعنيه هو صد موجات الهجرة المتوقعة لذلك هم يساومون تونس بالحصول على قرض من صندوق النقد، مقابل التعهد بمنع وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية والبدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات التي قد لا توافق عليها السلطات التونسية لأنها تحمل في طياتها بوادر توترات مجتمعية.

#ليبيا_24

2023-03-28 17:30:01

1680024601