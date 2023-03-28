آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي عن اجتماع وفد حفتر بقادة المجموعات الم

آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي عن اجتماع وفد حفتر بقادة المجموعات المسلحة في #طرابلس: من يستقبل مجرم فهو مجرم وعميل.
– سقطت الأقنعة وظهرت الحقيقة وتجسدت الخيانة والعمالة في هذا اليوم.
– هؤلاء جلسوا على موائد الإفطار ولم يتذكروا المنزلة التي هم فيها الآن وأنهم يمثلون الثوار ومن قدموا أرواحهم واطرافهم.
– هذا استقبال عار من شخصيات ظننا أنها على المبدأ لكن بدأ رصيدها ينفذ.
– يأتون بهذه الشخصيات ليزينوا بها الجلسات ولا يعلمون ما الذي يحدث.
– من قاموا بهذا الاستقبال ليس لهم دور كبير وأصبحوا عملاء وخونة.
– هؤلاء من يمثلون أو ليقولوا إنهم قادة.. بل هم أذناب وذيول يحركهم أسيادهم للبقاء في المشهد.
– هؤلاء المجرمون تم استقبالهم في طرابلس بحفاوة بعد أن تلطخت أيديهم بدماء الليبيين.
– هؤلاء المجرمون هم من نفذوا أوامر سيدهم وكانوا أدوات له في حربه ضد طرابلس.
– هؤلاء منهم من بقي في منصبه ومنهم من تم تصفيته بعد أن جاءتهم الاوامر بأن هؤلاء سيتم محاكمتهم في محاولة لطمس الجرائم.
– تم استقبالهم في طرابلس وكأنهم جاءوا فاتحين وعلى وجوههم النصر بعد أن حُرمت عليهم العاصمة.
– في 2014 تحالف مجرمي سبتمبر مع من جاءوا باسم فبراير فكانت عملية اللاكرامة.
– حفتر جاء من فرجينيا ليكون بطل وأهديت له أوسمة ونياشين وهمية لكن الكلب كلب ولو قلدته الذهب.
– هذا المجرم حاول بكل الطرق الوصول للسلطة متعطشًا للانتقام والدماء. #ليبيا_برس (تسجيل صوتي)
2023-03-28 21:56:52
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