أعلنت الشركة الليبية السريعة للطيران عن وصول طائرتها الأولى لمطار مصراتة الدولي من نوع “بوينغ 737” بسعة 120 راكبا، وذلك استعدادا لتسيير رحلاتها من وإلى المطارات الليبية والدولية بعد أن كانت مقتصرة على الإسعاف الطائر والرحلات الخاصة.

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