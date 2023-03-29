المرشح الرئاسي سليمان البيوضي : – 28 مارس 1970 تم إجلاء القوات البريطانية عن أر

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي :

– 28 مارس 1970 تم إجلاء القوات البريطانية عن أرض ليبيا بعد قرابة 30 عام من تواجدهم فيها.

– دارت عجلة التاريخ واليوم سفيرة بريطانيا لا تخجل من التدخل السافر في شؤوننا، وتفرض حكم العميل الطافش في وضح النهار.

– السبب ليس قوة الغرب لكنه غياب الحراك السياسي الوطني والقومي ذو الطبيعة المقاومة والمناضلة والرافضة للهيمنة الإستعمارية الغربية.

– ولأننا في زمن ( سياسي) مليء بالمسخ قبل كثيرون بدور الكومبارس في مسرحية مبتذلة يديرها السفراء.

– يعلمنا التاريخ أن جيلا من شباب ليبيا سيقاوم الأجنبي وعملائه وسيقذف بهم في البحر، وهو حدث من حتميات وقادم لا محالة.

#ليبيا_24

2023-03-29 00:27:33

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