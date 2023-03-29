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أفادت المنظمة الدولية للهجرة باعتراض 448 مهاجراً في البحر، في الفترة من 19 حتى 2

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أفادت المنظمة الدولية للهجرة باعتراض 448 مهاجراً في البحر، في الفترة من 19 حتى 25 من مارس الجاري، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.
وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى ميناء “طرابلس”، لافتة إلى أن العام 2023 شهد منذ بدايته إعادة 3897 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، حتى تاريخه.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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