قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه “من غير المقبول استبعاد المرشحي

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه “من غير المقبول استبعاد المرشحين من الانتخابات الرئاسية لأسباب سياسية”، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يضر بشكل خطير بالوحدة الإقليمية للبلاد.

جاء ذلك رداً على دعوات منع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، من الترشح لرئاسة البلاد؛ لافتاً إلى أن ذلك سيقود إلى حالة من الجمود السياسي وسيفاقم الأزمة التي تشهدها ليبيا.

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