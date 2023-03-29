المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان يُرحب في بيان له، بتوصيات لجنة تقصي ا

المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان يُرحب في بيان له، بتوصيات لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في #ليبيا، ويعرب عن استيائه من الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الأمور في البلاد.

البيان: المليشيات الخارجة عن القانون تواصل ترويع كل من يخالفها الرأي، ولا ينصاع لأوامرها، كما أنها متروطة في جرائم الاختطاف والاختفاء القسري، وابتزاز المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

ــ لابد من محاربة الإفلات من العقاب، وإيقاف التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز، وإطلاق سراح الموقوفين احتياطيًا.

ــ لابد من معالجة موضوع العنف والتمييز ضد النساء والكف عن تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، والإسراع في تنفيذ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ووضع خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان في ليبيا. #ليبيا_برس

2023-03-29 14:34:26

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