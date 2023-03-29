نشر جهاز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (الردع)، تفاصيل مقتل سيدة بمنطقة سبيعة سنة2021، ووضح الجهاز تفاصيل الجريمة عبر نشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي، لثلاثة أشخاص قاموا بالجريمة، وقتل السيدة وسرقة سيارتها، بعد معرفة تحركاتها بالتنسيق فيما بينهم، وذكر الجهاز بأن عملية الضبط والإحضار جرت بالتنسيق مع مديرية أمن النواحي الأربعة.

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