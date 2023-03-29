رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس #جزر_القمر، غزالي العثماني، خلال اجتماع بمجلس الأمن: الإرهاب انفجر في القارة الإفريقية منذ اندلاع أزمة #ليبيا عام 2011.

ــ الأزمة الليبية منذ عام 2011 شجعت على وصول آلاف المحاربين والمقاتلين الأجانب إلى منطقة الساحل.

ــ ما حدث في 2011 ساعد في توريد المنظمات الإرهابية إلى #أفريقيا، وانتشار الأسلحة بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

ــ القارة الإفريقية تواصل اتخاذ خطوات كبيرة للأمام لإيجاد حلول لتحدياتها الأمنية المختلفة، وتقليل العنف واحتواء الجماعات الإرهابية وحماية السكان المتضررين.

ــ التحديات الأمنية الحالية في #إفريقيا تقوض جهود التنمية المستدامة، وتتطلب جهودًا متجددة ومستدامة ضمن الأطر الإقليمية المناسبة لإعطاء دفعة نحو السلام والأمن والاستقرار في القارة. #ليبيا_برس

2023-03-29 16:31:54

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