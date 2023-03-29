رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي العثماني:

– الإرهاب انفجر بالفعل في القارة الأفريقية منذ اندلاع الأزمة الليبية عام 2011، الأمر الذي شجع على وصول آلاف المحاربين والمقاتلين الأجانب إلى منطقة الساحل.

– العدوى الإرهابية مستمرة في الاتساع في جميع مناطق أفريقيا تقريبًا، لكنه شدد على أن القارة تواصل اتخاذ خطوات كبيرة للأمام لإيجاد حلول لتحدياتها الأمنية المختلفة، ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، نشر عمليات حفظ سلام أدت إلى تقليل العنف واحتواء الجماعات الإرهابية وحماية السكان المتضررين.

– التحديات الأمنية الحالية في أفريقيا تقوض بشكل كبير جهود التنمية المستدامة وتتطلب جهودًا متجددة ومستدامة ضمن الأطر الإقليمية المناسبة لإعطاء دفعة نحو السلام والأمن والاستقرار في القارة.

#ليبيا_24

2023-03-29 16:24:51

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