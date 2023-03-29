عضو مجلس النواب، صالح افحيمة: على باثيلي الوصول لضمانات كافية لقبول القوى المسلح

عضو مجلس النواب، صالح افحيمة: على باثيلي الوصول لضمانات كافية لقبول القوى المسلحة في البلاد بنتائج الانتخابات خاصة الرئاسية، فالأمر لا يتعلق فقط بتوفير بيئة آمنة خلال فترة الدعاية أو يوم الاقتراع.

ــ باثيلي سيكون على الطريق الصحيح إذا تمكن من حشد دعم القوى المسلحة بالبلاد، وتوحيد مواقفهم فيما يتعلق بإجراء الانتخابات وتأمينها.

ــ هذا النجاح سيُثبت ما قاله أعضاء “النواب والدولة” مرارًا بأن المشكلة أمنية لا سياسية.

ــ اتهام باثيلي لـ”النواب والدولة” بالتباطؤ في وضع الإطار الدستوري للانتخابات، محاولة لتفادي الحديث عن أن القوى التي تحمل السلاح، هي وحدها التي تستطيع تسهيل أو عرقلة الانتخابات.

ــ باثيلي يكتفي بتصوير البرلمان وكأنه متشبث بالسلطة، والحقيقة أن البرلمان طرف من أطراف المعادلة، ويتحمل كالجميع مسؤولية المشهد الراهن.

ــ مجلس النواب ستكون خياراته مفاجأة للجميع، حال أخفقت لجنة “6+6” في التوافق حول قوانين الانتخابات. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-29 17:32:33

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