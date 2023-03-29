عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب: باثيلي يتجاهل الحديث عن أن القوى المسلحة هي القادرة على تعطيل أي قانون، حتى لو تم إقراره والتوافق عليه من قبل مجلسي “النواب والدولة”.

ــ اجتماعات باثيلي مع القوى المسلحة لن تُعالج حالة الاستقطاب الواسعة التي خلفتها الحروب والانقسامات.

ــ المشكلة الرئيسية لن تظهر إلا مع تطبيق قوانين الانتخابات، خاصة إذا تضمنت بنودًا تقصي أي مرشح في الانتخابات الرئاسية.

ــ أغلب أحاديث باثيلي الأخيرة بدت أقرب لإعلان مُبكر بعدم نجاح مبادرته، مع محاولة وضع “النواب والدولة” كبش فداء، ليُلقي الجميع بالمسؤولية عليهما.

ــ يوجد زخم دولي داعم لإجراء الانتخابات، لكن باثيلي لم يحظَ بدعم قوي من الدول الغربية بشأن مبادرته الرامية لإجراء الانتخابات. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-29 18:34:22

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