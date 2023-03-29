رئيس منظمة بلادي لحقوق الإنسان، طارق لملوم: – تقرير تقرير بعثة الأمم المتحدة ا

رئيس منظمة بلادي لحقوق الإنسان، طارق لملوم:

– تقرير تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا حول ملف المهاجرين غير الشرعيين، أعطى توصيفاً حقيقياً لما يحدث في ليبيا؛ وأن ما يحدث من انتهاكات بحق الليبيين والمهاجرين وطالبي اللجوء هي جرائم ضد الإنسانية.

– كان هناك سعي حقيقي لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في ليبيا طوال الفترة الماضية لتبيان هذا الأمر، ومحاولة التغيير والضغط في الداخل لمنع هذه الانتهاكات.

– حكومة الدبيبة تمارس التضييق على بعثة تقصي الحقائق، ولم تسمح لها بزيارة السجون، وهذا الإجراء أمراً صادماً جداً.

– الجديد في هذا التقرير هو تأكيده وجود أركان لجريمة الاستعباد في ليبيا لهذه الفئة، ويبدو أن هناك أدلة دامغة جمعتها لجنة تقصي الحقائق في مدينتي صبراتة وبني وليد.

#ليبيا_24

2023-03-29 18:30:02

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