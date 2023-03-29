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أعلن المجلس الأعلى للدولة، أسماء ممثليه في لجنة (6+6)،وبحسب قرار صادر عن المجلس،

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن المجلس الأعلى للدولة، أسماء ممثليه في لجنة (6+6)،وبحسب قرار صادر عن المجلس، نشر نسخة منه على الحساب الرسمي، فإن اللجنة تتشكل من أحمد الأوجلي، وحماد بريكاو، وعمر أبوليفة، وفتح الله حسين، وفوزي العقاب، وماما بلال. وألزم القرار اللجنة بتقديم تقرير لمكتب الرئاسةبعد كل اجتماع، وتلتزم بالتشاور مع مكتب الرئاسة في المسائل المختلف فيها، على حد وصفه.
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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