رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبد الحكيم حمزة:

– ما تضمنه تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا حول ملف المهاجرين غير الشرعيين، ما هو إلا نسبة قليلة من الكم الهائل، والسجل الطويل والمروع لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا.

– ما يحدث من انتهاكات يفرض على الجهات المعنية في ليبيا العمل على اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لتعزيز سيادة القانون والعدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين.

– على الجهات المعنية الأخذ بالتوصيات الختامية للتقرير لمعالجة هذه الانتهاكات الجسيمة.

#ليبيا_24

2023-03-29 18:00:03

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