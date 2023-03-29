الشنطي يستمع لمطالب وشكاوى الاتحاد العام لنقابة عمّال النفط والغاز والتي تعيق عم

الشنطي يستمع لمطالب وشكاوى الاتحاد العام لنقابة عمّال النفط والغاز والتي تعيق عمله، وفق بيان لهيئة الرقابة الإدارية.
البيان: المختنقات القانونية والإدارية التي تعيق عمل الاتحاد أبرزها التمثيل القانوني للاتحاد من خلال وجود جسم نقابي آخر منتحلٍ لصفة الاتحاد.
– هذا الجسم منتحل الصفة يُمارس مهامه بالعاصمة #طرابلس؛ مما سبب إرباكا في عمل الاتحاد، والشّركات النّفطية بالدّاخل والخارج.
– الشنطي أكد وقوفه على حيثيات الموضوع والفصل فيه قانونيا وإداريًا بما يتفق والتشريعات النافذة. #ليبيا_برس
2023-03-29 21:58:36
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