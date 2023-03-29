عضو مجلس النواب صالح افحيمة:

– المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يتفادي الحديث عن أن القوى التي تحمل السلاح، هي وحدها التي تستطيع تسهيل أو عرقلة الانتخابات كما حدث في الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها نهاية عام 2021.

– يكتفي باتيلي بتصوير البرلمان وكأنه متشبث بالسلطة، والحقيقة أن البرلمان طرف من أطراف المعادلة، ويتحمل كالجميع مسؤولية المشهد الراهن.

– في حال تمكن باتيلي من حشد دعم القوى المسلحة بالبلاد وتوحيد مواقفهم فيما يتعلق بإجراء الانتخابات وتأمينها، فسيكون على الطريق الصحيح، وقد اقترب بالفعل من إعلان موعد انطلاق السباق الانتخابي.

– هذا النجاح هو ما سيثبت ما قاله أعضاء مجلسي النواب والدولة مراراً بأن المشكلة أمنية لا سياسية.

– البرلمان يتعامل مع باتيلي بهدوء، والبرلمان سبق واضطلع بمهمة وضع القوانين الانتخابية العام قبل الماضي.

– الآن هناك لجنة مشتركة مع مجلس الدولة وهي (6+6) للتوافق حول هذه القوانين، وإن أخفقت هذه اللجنة بعملها فسيكون للبرلمان خياراته التي قد تشكل مفاجأة للجميع.

#ليبيا_24

2023-03-29 21:14:09

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