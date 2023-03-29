أصدرت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا بيانا رفضت خلاله تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن حقل البوري والجرف القاري بين ليبيا وتونس. مستغربة من طرح النزاع في هذا التوقيت بعد مرور قرابة 50 عاما على فض هذا النزاع وبشكل مرضي للبلدين.

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