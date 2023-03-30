عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب: اختيار المشري لأعضاء لجنة 6+6 بالتزكية يفتح باب الطعن على مصراعيه.

– اللائحة الداخلية للمجلس تفرض أن يكون اختيار لجان التشاور مع البرلمان من الحاضرين لجلسة رسمية وليس عن طريق التزكيات.

– حتى لو اعتبرنا أن هذه اللجنة لجنة مؤقتة فهي لم تٌنشأ بالتشاور بين رئاسة المجلس ورؤساء اللجان.

– تُضاف هذه الممارسة إلى سابقاتها وخاصة اعتماد مشروع التعديل الدستوري بطريقة مخالفة للاتفاق السياسي والنظام الداخلي للمجلس وهذا يفتح باب الطعن على مصراعيه. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-30 02:27:29

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