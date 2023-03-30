المفتي المعزول الصادق الغرياني:

– الصلح ليس مطلوبا أو جائزا دائما فقد يكون حرام، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

– الصلح حكم شرعي وليس العموميات التي يتلقفها البعض فلا يجوز لأحد أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه

– الذي يملك الصلح هو المعتدى عليه فالجرائم التي ارتكبت لا يحل لأحد أن يتكلم عن الصلح فيها إلا أولياء الدم أو من وكلوه عنهم

– أمر الله بالصلح بين الطائفتين إذا اقتتلتا فإن بغت إحداهما فلا يكون الصلح وإنما قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلي أمر الله

– هل فاء حفتر ومن معه إلى أمر الله وتراجعوا عن ظلمهم حتى يكون الصلح معهم؟

– ليست مشكلتنا مع المنطقة الشرقية حتى نقيم صلحا “ليبيا، ليبيا” وإنما مشكلتنا مع المجرمين الذين سفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات

– لا يحل لأحد أن يتكلم بالنيابة عن الذين ظُلِمُوا وفُقِدُوا وهُجِّرُوا من منازلهم، الأمر أمر شرعي وليس بالعاطفة

– الصلح مع المجرمين الذين سفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات ومازالوا على مواقفهم لا يجوز أن تجلسوا معهم ولا تصالحوهم

– الأعمال بالخواتيم فلا تضيعوا جهادكم هذه ليست مصالحة ليبية وإنما لعبة خبيثة ترعاها جهات أجنبية بينها تصفية حسابات

– المجتمع الدولي لا يعرف إلا المصالحات القذرة ولا يعرف المصالحات التي تتخذ من العدل أساس لها

– منذ متى وجدتهم مع من جلستم معهم عهدا وميثاقا لتقيموا صلحا معهم؟

– أنا لا أحرض على القتال وإنما ادعوا إلي الأمان لأنكم إذا مكنتم عدوكم من بلادكم ليفعل ما عجز عنه بسلاحه سيجركم إلى حمامات الدم

– الأهداف البعيدة لمثل هذه المصالحات الوصول إلى تمكين واسع للكيان الصهيوني في المنطقة العربية.

#ليبيا_24

2023-03-30 01:59:43

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