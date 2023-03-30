صحيفة “الشرق الأوسط”: – الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وغريمتهاحكومة الوح

صحيفة “الشرق الأوسط”:

– الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وغريمتهاحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أكدتا مشاركتهما في الاجتماع الذي يعتزم مركز الحوار الإنساني بـ جنيف، تنظيمه الشهر المقبل.

– المركز تلقى موافقة الحكومتين، وجميع المؤسسات الليبية ممثلة فيه.

– الاجتماع سيعقد استجابة لطلب من أطراف ليبية عدة ومن دول إقليمية ودولية، ولا علاقة لبعثة الأمم المتحدة بهذا الاجتماع؛ لكنها بطبيعة الحال مدعوة كطرف للحضور.

– هدف الاجتماع أن تجد المؤسسات الليبية توافقات تسمح بإنجاح الخطة، التي أعلن عنها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.

– من المقرر أن يعقد اجتماع (عصف ذهني غير رسمي) مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين وممثلي المجتمع الدولي في الخامس من الشهر المقبل في جنيف بسويسرا، بهدف وضع توصيات تدعم عقد اجتماعات سلمية وعملية لإجراء انتخابات بناءة خلال العام الحالي.

– سيشكل هذا الاجتماع الجلسة النهائية للمناقشات التي ستعقد في الفترة من 3 إلى 5 أبريل المقبل بين المشاركين الليبيين.

– ستركز المحادثات على التطمينات والضمانات حول فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها، بالإضافة إلى التقويم الانتخابي والترتيبات الأمنية ذات الصلة بالانتخابات.

– من المنتظر أن تتخذ الاستنتاجات شكل توصيات إلى الأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى.

– سيقدم المشاركون الليبيون نتائج مناقشاتهم على مدار الأيام الماضية، خلال الاجتماع، ووجهات نظرهم حول العملية السياسية بشكل عام، بينما سيتمكن الممثلون الدوليون من التواصل مع المشاركين بشأن وجهات نظرهم واستنتاجاتهم ومخاوفهم.

– يتضمن جدول الأعمال الذي حدده رومان جراندجين، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز الحوار الإنساني، اجتماعاً غير رسمي بين أصحاب المصلحة الليبيين الثلاثاء المقبل، بينما سيعقدون في اليوم التالي الأربعاء جلسة مشتركة مع الممثلين الدوليين، لتقديم توصيات الاجتماع لتنظيم الانتخابات في ليبيا وردود فعل الممثلين الدوليين والمقترحات الرامية لتنفيذ التوصيات والخطوات المقبلة.

– مركز الحوار الإنساني لعب دوراً رئيسياً في الترتيب والإشراف على ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد برعاية أممية في سويسرا، منتصف عام 2021.

#ليبيا_24

2023-03-30 01:15:04

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