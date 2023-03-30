منظمة الصحة العالمية: – قلقون إزاء ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في ليبيا خاصة ف

منظمة الصحة العالمية:

– قلقون إزاء ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في ليبيا خاصة في بلديات الجنوب والغرب.

– الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تأكيد 93 من 391 حالة حصبة مشتبه بها مع عدم وجود وفيات خلال الأسابيع الوبائية من 1 إلى 9.

– كانت أكثر المناطق تضررًا هي الثانوية والمشروع وحي عبد الكافي والطيوري والتضامن في بلديةسبها وتينيناي في بلدية بني وليد.

– ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا قالت إن عودة ظهور التفشيات المتفرقة علامة مقلقة على زيادة خطر انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والتي يمكن أن تعرض صحة الأطفال لخطر كبير.

– ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا قالت إن الصراع المستمر والاضطرابات وتزايد عدم المساواة أدت إلى تحويل موارد برامج التحصين الروتينية في ليبيا مما ترك الأطفال غير محميين ضد الحصبة والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

– نحث السلطات الصحية الليبية والمجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في البلاد.

– لمنع تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ندعم إعادة إطلاق حملات التطعيم وتحديد المجتمعات والأشخاص المفقودين خلال الوباء.

#ليبيا_24

2023-03-30 01:00:04

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