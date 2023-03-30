الصادق الغرياني يُطالب الليبيين بعدم استخدام الآيات القرآنية الداعية للصلح: الصل

الصادق الغرياني يُطالب الليبيين بعدم استخدام الآيات القرآنية الداعية للصلح: الصلح في الشرع قد يكون حرامًا.

الغرياني: الصلح ليس دائمًا مطلوب أو جائز وهذه قواعد متعلقة بالصلح متفق عليها بين العلماء وعلى الناس أن تعرف ذلك.

– على كل شخص أن يلتزم بتخصصه فليس كل من يقرأ آية يتحدث بها.

– العدوان على #طرابلس والجرائم لن يمحوها الجلوس والضحك مع المبعوث الأممي والألاعيب، فهؤلاء لازالوا على ما هم عليه ولم يرجعوا.

– هؤلاء المجرمون لا يطلبون المصالحة لكن يطلبون الاستيلاء ليفعلوا بالمنطقة الغربية ما يُفعل في بنغازي وهذا ما تريده الأمم المتحدة ومبعوثها.

– مشروع الصخيرات بدأ أيضًا باسم المصالحة وانظروا لما وصلنا إليه من بعده.

– المبعوث الأممي والأمم المتحدة لا يعرفان إلا المصالحات القذرة والمجتمع الدولي لا يرعي إلا هذا النوع من المصالحات.

– باثيلي هاجم أمام مجلس الأمن مجلسي النواب والدولة والآن يقول إنهم أمر واقع واقبلوا ما يقدمونه. #ليبيا_برس (مقابلة تلفزيونية)

2023-03-30 03:36:05

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