الصادق الغرياني: من يُطالب رئيس الحكومة أو وزير الداخلية بفعل أي شيء فعليه أن يب

الصادق الغرياني: من يُطالب رئيس الحكومة أو وزير الداخلية بفعل أي شيء فعليه أن يبدأ بنفسه قبل أن يُحملهما المسؤولية.

– رئيس الحكومة نفسه قدرته محدودة أمام التناقضات في هذا البلد والكتائب المسلحة والاختلال الدولي والهيمنة الأجنبية.

– لابد أن نرفع من همة الحكومة ونثبتها بالخروج إلى الميدان والوقوف معها وتأييدها.

– كيف تلوم الحكومة وأنت جالس تتفرج وهي تواجه هذه المصاعب والمشاكل وتٌلقي بالأعباء عليها دون أن تُحرك ساكنًا.

– لابد أن يخرج الناس ليُذكروا الحكومة بماضي العدوان القريب. #ليبيا_برس (مقابلة تلفزيونية)

2023-03-30 11:38:37

1680176317