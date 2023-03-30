عضو مجلس الدولة الاستشاري، إبراهيم أبوشعالة: على الليبيين الضغط على مجلسي النواب والدولة للذهاب إلى الانتخابات.

ــ اختيار رئاسة المجلس للجنة “6+6” مُخالف للائحة الداخلية، لكونها اختيرت بالتزكيات، ولم يُصوت عليها أعضاء المجلس.

ــ هناك انقسامات بهيئة رئاسة المجلس على خلفية اختيار أعضاء لجنة “6+6” دون الرجوع لأعضاء المجلس.

ــ أعضاء مجلس الدولة المعترضين على التعديل الدستوري الـ13 أبلغوا البعثة الأممية بموقفهم منه، لإصداره بمخالفة القوانين ةاللوائح المعمول بها بمجلس النواب. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-30 19:19:02

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