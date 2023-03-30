أعلنت إدارة القضايا ولجنة المنازعات المنظورة في الخارج، نجاحها في رفع الحجز عن ا

أعلنت إدارة القضايا ولجنة المنازعات المنظورة في الخارج، نجاحها في رفع الحجز عن الناقلة الليبية “أنوار إفريقيا” المملوكة للشركة الليبية للنقل البحري؛ موضحة أنه بناءً على قرار المحكمة بتاريخ 14 من مارس تم الإفراج عن الناقلة وغادرت ميناء “جيويتو دوري” اليوناني.

وقالت إدارة القضايا، في بيان الخميس، إن شركة ريجيني للإنشاءات اليونانية سبق أن أقامت دعوى حجز على الدولة الليبية أمام القضاء اليوناني بحجة أنها دائنة للدولة الليبية في مشروعات نفذتها لصالح اللجنة المؤقتة للدفاع سابقا، لتوقع الحجز على ناقلة أنوار أفريقيا الليبية.

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