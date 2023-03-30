سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال: – بناء توافق أوسع في الآراء بشأن القض

سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال:

– بناء توافق أوسع في الآراء بشأن القضايا السياسية الخلافية أمر ضروري لزيادة فرصة إجراء انتخابات ناجحة في البلاد.

– العملية الانتخابية يجب ألا ترتكز فقط على مجرد الوصول إلى الانتخابات لأن الانتخابات دون إجماع سياسي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر.

– ندعم مبادرة باتيلي لأنها تسعى لتوسيع المشاركة الليبية ليس فقط لمعالجة التحديات القانوينة والمتطلبات الخاصة بالانتخابات بل لصياغة مدونة سلوك للمترشحين وصلاحيات الأجسام السياسية بحيث يكون هناك توافق سياسي أمني أكثر يضمن القبول بنتائج الانتخابات.

– السبب الثاني لدعم المبادرة مقارنة بالعامين الماضيين وجود إجماع دولي لا سيما من أعضاء مجلس الأمن المهتمين بليبيا لتصبح ليبيا أكثر استقرار.

– عملية تشكيل اللجنة رفيعة المستوى المقترحة من “باتيلي” وكيفية اختيار أعضائها لم تحدد بعد، مطالبة بالدقة وضرورة وضع جدول زمني لهذه الخطة وإحضار الأصوات المختلفة للنقاش لسماع صوتها.

#ليبيا_24

2023-03-30 20:27:58

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