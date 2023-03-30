باثيلي من #السودان: الاستقرار في #ليبيا امتداد لاستقرار كل الدول المجاورة. – عل

باثيلي من #السودان: الاستقرار في #ليبيا امتداد لاستقرار كل الدول المجاورة.
– على الدول المجاورة لليبيا تكثيف الجهود لمراقبة حدودها وتأمينها خشية أن تتحول ملاذ للجماعات الإرهابية.
– أدعو لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.
– هذه العملية تحتاج لتضافر جهود دول الجوار فيما يتعلق بإجلاء الحركات المسلحة الأجنبية والمقاتلين الأجانب.
– زيارتي للسودان في إطار مساعي حل الأزمة الليبية.
– الزيارة تأتي في أعقاب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري.
– نتطلع لتعاون دول الجوار في معالجة الأوضاع في ليبيا.
– أشيد بدعم السودان للجهود الدولية من أجل حل الأزمة الليبية. #ليبيا_برس
2023-03-30 21:49:27
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