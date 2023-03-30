المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، خلال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفري

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، خلال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان :

– زيارتي للسودان تأتي في إطار مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

– الزيارة تأتي أيضا في أعقاب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري حالياً والذي تم توقيعه مؤخراً في ليبيا.

– هناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، وذلك من أجل إرساء السلام والاستقرار.

– هذه العملية تحتاج لتضافر جهود الدول المجاورة لليبيا مثل السودان وتشاد والنيجر خاصة فيما يتعلق بإجلاء الحركات المسلحة الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

– البعثة الأممية تتطلع لتعاون دول جوار ليبيا من أجل المساعدة في معالجة الأوضاع في هذه الدولة، باعتبار أن الاستقرار فيها يمثل امتدادا للاستقرار لكل الدول المجاورة.

– على الدول المجاورة لليبيا لبذل جهود جماعية لمراقبة حدودها وتأمينها حتى لا تكون ملاذا للمجموعات الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية وذلك لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

#ليبيا_24

2023-03-30 22:10:30

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