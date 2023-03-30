المستشار السابق لعملية الكرامة رمزي الرميح يكشف اتفاق عقيلة والمشري على ترشح حفت

المستشار السابق لعملية الكرامة رمزي الرميح يكشف اتفاق عقيلة والمشري على ترشح حفتر وإقصاء المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي

الرميح: النقاط الخلافية سيتم تجاوزها حيث تم الاتفاق على تقاعد العسكريين وأن يُقدم العسكري استقالته الفعلية قبل الانتخابات بـ3 أشهر.

– تم الاتفاق على بند مزدوجي الجنسية بأن يُقدم المترشح ما يفيد تنازله بشكل قانوني عن الجنسية الأجنبية قبل الجولة الأخيرة من الانتخابات.

– النقطة الخلافية الوحيدة التي سيقف عندها النواب والدولة هي من لديه حكم قضائي وتحديدًا يقصدون سيف الإسلام معمر القذافي.

– النواب والدولة اتفقا على إلغاء جملة “حكم بات نهائي” وأبقوا على عبارة “من عليه حكم قضائي”.

– النواب والدولة يريدان بهذا النص تفصيل قانون لاستبعاد سيف الإسلام معمر القذافي. #ليبيا_برس

2023-03-30 23:29:11

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