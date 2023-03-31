في إحاطة رقمية.. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تربط احترام اتفاق وقف إطلاق النار في #ليبيا بضمان مغادرة مقاتلي فاغنر.
ليف: زيارتي إلى دول المنطقة سمحت لي باستكشاف بعض الأخطاء وإصلاح بعض القضايا المحددة للغاية.
– التقيت في ليبيا مع باثيلي ومجموعة من المسؤولين الفاعلين في #طرابلس و #بنغازي.
– أكدت دعم #الولايات_المتحدة الكامل لجهود باثيلي لبناء توافق في الآراء يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2023.
– شددت على أهمية التمسك بسيادة ليبيا واحترام اتفاق وقف إطلاق النار عبر ضمان مغادرة جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب للبلاد، وقبل كل شيء مقاتلي فاغنر.
– احتمالات إجراء الانتخابات في ليبيا تكمن بقوة في أيدي القادة الليبيين.
– ما نقلته إلى جميع القادة الذين التقيت بهم هو أن باثيلي يُطلق عملية للتوسط للتغلب على بعض القضايا الخلافية التي منعتهم من إجراء مثل هذه الانتخابات سابقًا.
– لا شيء يمنع ليبيا من إجراء الانتخابات هذا العام باستثناء الافتقار إلى الإرادة السياسية أو عدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط بين القادة الرئيسيين.
– ما يتعين علينا أن نتحرك نحوه حقًا هو جعل هؤلاء القادة الرئيسيين يتجهون للتسوية والوقوف وراء جهود باثيلي. #ليبيا_برس
2023-03-31 02:33:51
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