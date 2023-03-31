المستشار السابق لعملية الكرامة رمزي الرميح يكشف عدم قانونية استبعاد المترشح الرئ

المستشار السابق لعملية الكرامة رمزي الرميح يكشف عدم قانونية استبعاد المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي وكل من اكتسب مركز قانوني في الانتخابات السابقة.

الرميح: كل من لديه مركز قانوني سابق كسيف الإسلام وحفتر والدبيبة اكتسبه بقوة القانون والقضاء لا تسري عليهم أي قوانين لاحقة.

– هناك مبدأ قانوني معروف عالميًا أن القانون لا يسري بأثر رجعي، وإن حدث في القانون الجنائي فإنه يكون بما في صالح المتهم.

– النواب والدولة إذا يريدان وضع قواعد وشروط ترشح جديدة فهي لا تسري على القائمة السابقة. #ليبيا_برس

2023-03-31 03:44:32

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