أكد وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، سعد الحنيش، الأهمية الاقتصادية للمجموعة الثلاثية “الكوميسا – الاياك – السادك”، في تطوير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء ودعم أصحاب الأفكار الريادية، داعياً الأمانة العامة للتكتلات الثلاثية بالموافقة على طلب دولة ليبيا بشأن استضافتها مقر الأمانة العامة ودعم المحلية والدولية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بدولة ليبيا.

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