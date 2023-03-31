بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، موسى المقريف، مع السفير الفرنسي لدى لي

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، موسى المقريف، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، ملف إدخال تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الثانوية كلغة اختيارية إلى جانب اللغة الإيطالية. وأكد المقريف، أن إدخال اللغات الأجنبية في الخطة الدراسية يأتي ضمن سعي الوزارة إلى تطوير قطاع التعليم وتوسيع أفكار الطلاب والتلاميذ على الثقافات الأخرى.

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