بدأ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، جولة رسمية في دول جنوب ليبيا (السود

بدأ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، جولة رسمية في دول جنوب ليبيا (السودان وتشاد والنيجر). وأوضح باتيلي أن هذه الجولة تأتي في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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