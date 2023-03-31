أشادت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، بعملية التطوير التي تشهدها بنغازي، مؤكدة أن المدينة تستحق تصاميم جميلة، وقالت بوقعيقيص “لا أخفيكم أنني كنت مستاءة عندما أزيلت الأكشاك واليوم أرى الشوارع فسيحة متسعه فأهمس بيني وبين نفسي شكراً”، مردفة: “وأتطلع بشوق لرؤية واجهة بحرية جديدة نتمشى فيها ونستنشق هواء البحر العليل دون مطبات وحفر لعله سيكون صيفاً رائقا منعشا وفيه فضاءات حب رحبة”.

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