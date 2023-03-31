عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط: الجميع لديه تحفظات واعتراضات على كيفية اخ

عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط: الجميع لديه تحفظات واعتراضات على كيفية اختيار أعضاء لجنة 6+6.

– القول إن طريقة تشكيل أعضاء لجنة (6+6) من مجلس الدولة، غير قانونية، هو كلام غير دقيق.

– من المستحيل ان تُشكل لجنة تحظى بموافقة كل أعضاء المجلس.

– جاهزون لدعم اللجنة لأن طريقها سيكون صعبًا، ونتمنى لها كل التوفيق.

– ليس المجال الآن مجال اعتراض، فالمهمة صعبة ولا نُريد التحدث في أمور صغيرة.

– نأمل أن نصل إلى حل للأزمة الليبية، واللغم الحقيقي الذي يجب الحذر منه هو القوى المسلحة والدعم الأجنبي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-31 16:00:59

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