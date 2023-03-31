عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط: الجميع لديه تحفظات واعتراضات على كيفية اخ

عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط: الجميع لديه تحفظات واعتراضات على كيفية اختيار أعضاء لجنة 6+6.
– القول إن طريقة تشكيل أعضاء لجنة (6+6) من مجلس الدولة، غير قانونية، هو كلام غير دقيق.
– من المستحيل ان تُشكل لجنة تحظى بموافقة كل أعضاء المجلس.
– جاهزون لدعم اللجنة لأن طريقها سيكون صعبًا، ونتمنى لها كل التوفيق.
– ليس المجال الآن مجال اعتراض، فالمهمة صعبة ولا نُريد التحدث في أمور صغيرة.
– نأمل أن نصل إلى حل للأزمة الليبية، واللغم الحقيقي الذي يجب الحذر منه هو القوى المسلحة والدعم الأجنبي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-03-31 16:00:59
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