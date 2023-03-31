كشفت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أن المناقشات بشأن ليبيا ستكون حاضرة خل

كشفت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أن المناقشات بشأن ليبيا ستكون حاضرة خلال رئاسة موسكو لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل المقبل، وسيرأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، حيث ستشمل المحادثات الأوضاع في ليبيا واليمن وسورية، حسب مقابلة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.

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